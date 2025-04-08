Миллиардер и глава Департамента эффективности госуправления США (DOGE) Илон Маск продолжает публичную критику торгового советника Белого дома Питера Наварро, который сыграл ключевую роль в решении президента США Дональда Трампа ввести пошлины против большинства стран мира. Бизнесмен назвал его "идиотом".

Об этом Маск написал в комментарии в соцсети X.

"Наварро действительно идиот. То, что он здесь говорит, является явно ложным. Он тупой как пробка", - заявил Маск.

Так он прокомментировал слова Наварро, что Маск не производит автомобили в США, а только собирает детали, произведенные в Японии и Китае.

Ранее Маск уже критиковал Наварро и призывал ввести нулевые тарифы для Европы. По данным издания The Washington Post, Маск призывал Трампа отменить введённые пошлины.

Между тем сам Трамп уверен, что введенные им пошлины приносят экономике страны пользу.

Какими будут последствия введения Трампом пошлин для Украины и мира, мы разбирали в отдельном материале.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.