Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), которые в последнее время заметно активизировались, сообщили о многомиллиардном хищении средств компании сотрудниками "Укрнафты".

Об этом НАБУ проинформировало в своем Telegram-канале.

Сотрудники ведомства вручили подозрение восьми лицам, которым вменяют в вину завладение имуществом и деньгами компании на 13,3 миллиарда гривен после заключения фиктивных контрактов с компаниями, входящими в сферу группы "Приват".

По одному эпизоду "Укрнафта" поставила им сырья на 10,7 миллиардов гривен - без законных оснований и полной оплаты, после чего нефтепродукты были реализованы на АЗС по всей стране.

По другому эпизоду "Укрнафта" заключила 52 договора на покупку нефтепродуктов и оплатила аванс в 2,57 миллиарда гривен. Однако в итоге купленного не получила.

Как установили детективы, израсходованные средства были выведены за границу на счета офшорных компаний.

Ранее мы писали, что в первой половине августа в Запорожье раскрыли миллионную коррупционную схему с выездом людей на оккупированную территорию. В преступную схему были вовлечены сотрудники запорожской областной администрации, горсовета и правоохранители, которые зарабатывали на схеме по 2 млн гривен в день.

Также "Страна" рассказывала, что НАБУ сообщило о подозрении близкому соратнику экс-премьера Арсения Яценюка, бывшему нардепу Николаю Мартыненко в получении неправомерной выгоды и отмывании средств.