Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обжаловала меру пресечения бывшему народному депутату.

Об этом сообщает Телеграм-канал ведомства 8 августа.

Фамилия экс-депутата в записи не названа, но, судя по опубликованным сведениям, речь идет о Николае Мартыненко, нардепе III-VIII созывов, возглавлявшем в Верховной Раде фракцию "Наша Украина - народная самооборона" и работавшем председателем парламентского комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.



САП сообщает, что подала в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда апелляционную жалобу на меру пресечения, которая была избрана бывшему народному депутату.

Ранее следственный судья ВАКС применил к Мартыненко меру пресечения в виде залога в размере 4 962 000 гривен.

САП просит залог в размере более 70 млн гривен, то есть увеличить его сумму более, чем в 14 раз.

Ранее "Страна" писала, что 28 июля Мартыненко, который был близким соратником экс-премьера Арсения Яценюка, сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды и отмывании средств. По данным НАБУ, подозреваемый получил от руководства чешской компании SKODA JS a.s. 311,6 тысяч евро за содействие в продвижении их интересов в Украине.

Также экс-нардеп обвиняется в другом деле. По информации стороны обвинения, он вместе с сообщниками организовал схемы хищения средств из госпредприятий "ВостокГОК" и "Энергоатом". Общий ущерб составляет более 6,4 млн евро и 17,2 млн долларов США.