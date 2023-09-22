Задержан сын экс-президента Армении Левона Кочаряна, участвовавшего в акции протеста в Ереване.

Об этом сообщают армянские журналисты. Известно, что после этого задержания Кочарян был госпитализирован.

Помимо акции у здания правительства Армении. Протестующие перекрыли улицу возле управления полиции в Ереване.

Протесты в Армении против "сдавшего Карабах" премьера Пашиняна идут четвертый день.

На данный момент акции завершены.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил тех, кто устраивает антиправительственные акции протеста в Ереване в желании "пролить кровь" и пригрозил им жёсткими мерами.

Война в Украине идет уже 576-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 сентября 2023 года в онлайне.

Вчера мы подводили итоги предыдущего, 575-го дня. РФ провела одну из крупнейших за последнее время ракетных атак по Украине. Было выпущено 43 крылатых ракет воздушного базирования. Сбить смогли 38. Ракеты запускали в несколько волн по разным направлениям, постоянно меняя курс. Крупный ущерб ракеты нанесли Киеву. В Киевской области под удар попало предприятие. В Ровно под удар попал объект энергетики. Прилет был в Дрогобыче Львовской области.

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