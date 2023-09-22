Армия Карабаха начала сдавать оружие под контролем российских миротворцев
Армия Карабаха начала сдавать оружие. Во исполнение достигнутых договоренностей вооруженными формированиями Карабаха начата сдача вооружения под контролем российских миротворцев.
Об этом заявили в Минобороны РФ.
На 22 сентября вооруженными формированиями Карабаха сдано 6 единиц бронетехники, более 800 единиц стрелкового оружия, около 5 тысяч боеприпасов.
На переговорах по Карабаху разработали план реинтеграции армян региона в условиях контроля Азербайджана.
Война в Украине идет уже 576-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 сентября 2023 года в онлайне.
Вчера мы подводили итоги предыдущего, 575-го дня. РФ провела одну из крупнейших за последнее время ракетных атак по Украине. Было выпущено 43 крылатых ракет воздушного базирования. Сбить смогли 38. Ракеты запускали в несколько волн по разным направлениям, постоянно меняя курс. Крупный ущерб ракеты нанесли Киеву. В Киевской области под удар попало предприятие. В Ровно под удар попал объект энергетики. Прилет был в Дрогобыче Львовской области.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.