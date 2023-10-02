В окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе повалили 50-метровый крест, установленный там в 2017 году.

Соответствующие кадры публикуют Telegram-каналы.

На видео показывают сначала крест, вокруг которого летает вертолет (вероятно, азербайджанский).

Затем на следующих кадрах можно заметить, что крест уже лежит на земле.

Крест был установлен в память о погибших за освобождение и защиту Нагорного Карабаха военнослужащих и являлся вторым по величине в Европе. Он также выполнял функции вышки сотовой связи и светился ночью.

Накануне мы публиковали видео опустевшего Степанакерта в Нагорном Карабахе после массового выезда армян. Число беженцев из Нагорного Карабаха в Армению уже превысило сто тысяч человек.

Как сообщалось, с 1 января армянский Нагорный Карабах прекращает свое существование.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в ближайшие дни армян в Нагорном Карабахе не останется. Пашинян назвал это "этнической чисткой".

Также Армения подала иск против Азербайджана в Международный суд за расовую дискриминацию в Нагорном Карабахе.