Глава Госдепа США Энтони Блинкен и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху скрывались в бункере во время воздушной тревоги в Тель-Авиве.

Об этом заявил в понедельник, 16 октября, представитель Госдепартамента Мэтью Миллер, пишет Sky News.

Сообщается, что тревога продолжалась пять минут, а затем Блинкен и Нетаньяху возобновили переговоры.

Это второй визит госсекретаря в Израиль после начала войны с ХАМАС. Он вернулся в страну после серии визитов с региональными лидерами.

Журналист Washington Post, ожидавший у здания, опубликовал видео из Тель-Авива в социальных сетях.

Напомним, 12 октября в Израиль прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен и встретился с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху. Блинкен сравнил ХАМАС с ИГИЛ и заявил, что "пока существует Америка", Израилю не придется защищаться одному.

7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль. Он подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также палестинская группировка захватила несколько израильских общин.

После этого военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. При этом ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. А Израиль наносит удары по сектору Газа. Бомбежки происходят и на севере Израиля, на границе с Ливаном, где активизировалась "Хезболла".

Армия Израиля заявила, что закончила подготовку к наземной операции в секторе Газа. Жителей северной половины сектора Газа призвали эвакуироваться.

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