Польское правительство подтвердило, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху будет арестован, если приедет на 80-ю годовщину освобождения концлагеря Освенцима 27 января.

Об этом пишет Jerusalem Post.

Поэтому министр образования Йоав Киш будет единственным представителем Израиля церемонии.

Польский замминистра иностранных дел Владислав Бартошевский заявил, что если премьер Израиля приедет в Польшу, он будет арестован в соответствии с обязательствами страны перед МУС.

Комментарии Бартошевского прозвучали в пятницу в комментарии польской газете Rzeczpospolita относительно подготовки к 80-й годовщине освобождения Освенцима.

Напомним, в ноябре Нетаньяху был обвинен вместе с бывшим министром обороны Йоавом Галлантом в серии преступлений МУС. Государства, подписавшие Римский статут, по закону обязаны выполнять ордера на арест МУС.

Польские источники сообщили Rzeczpospolita, что Варшава заявляет о готовности исполнить ордер МУС в отношении Нетаньяху в связи с тем, что надеется на арест Владимира Путина, в отношении которого МУС также выписал ордер на арест ещё в 2023 году.