Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что все признающие юрисдикцию Международного уголовного суда государства, включая страны ЕС, должны арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего главу министерства обороны Израиля Йоава Галанта.

Заявление прозвучало во время визита дипломата в Иорданию.

"Необходимо положить конец трагедии в Газе. И я буду очень сдержанным в своем комментарии. Это не политическое решение. Это решение суда, международного судебной инстанции, а решения судов должны уважаться и выполняться. Так что я принял к сведению решение МУС выдать ордер на арест премьера Нетаньяху и экс-министра обороны Галанта, а также представителя ХАМАС Дейфа. Это объединяющее решение, и все страны - члены МУС, в числе которых и страны ЕС, объединятся, чтобы реализовать это решение", – сказал Боррель.

Напомним, сегодня МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и Галанта за "преступления против человечности и военные преступления". Израиль резко осудил решение суда.

Задолго до этого, еще весной, США пообещали санкции против МУС в случае выдачи ордера на арест израильского руководства.