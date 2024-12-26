Таиланд принял приглашение России стать страной - партнером БРИКС. Решение властей страны станет шагом на пути присоединения к объединению в качестве полноправного члена в будущем.

О новом статусе в БРИКС сообщается на сайте Министерства иностранных дел Таиланда.

"В конце октября Таиланд получил от Российской Федерации как председателя БРИКС в 2024 году официальное приглашение стать страной - партнером БРИКС. 24 декабря Кабинет министров был проинформирован об ответе и принятии Таиланда. В тот же день министр иностранных дел подписал соответствующее письмо министру иностранных дел России. Решение стать страной - партнером БРИКС - это значительный шаг на пути к будущему членству", - сказано в пресс-релизе на сайте ведомства.

В МИД добавили, что как страна-партнер Таиланд стремится повысить уровень сотрудничества с членами БРИКС, расширить экономические возможности и подчеркнуть свою роль в содействии сотрудничеству между развивающимися странами.

В октябре Индонезия стала еще одной страной, которая захотела присоединиться к объединению БРИКС.

Между тем Дональд Трамп потребовал от БРИКС не создавать валюту, которая может стать альтернативой доллару, и пригрозил огромными пошлинами для доступа на американский рынок.