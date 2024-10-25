Индонезия стала еще одной страной, которая хочет присоединиться к объединению БРИКС, партнерами которого по итогам саммита в Казани стали 13 государств.

Об этом сообщает Reuters.

"Присоединение означает, что Индонезия не выбирает сторону, а укрепляет свои позиции в качестве моста между развитыми и развивающимися странами", - говорится в заявлении МИД страны.

В дипломатическом ведомстве добавили, что членство БРИКС соответствует основным правительственным программам Индонезии, "особенно по продовольственной и энергетической безопасности, искоренению бедности и развитию человеческих ресурсов".

Население Индонезии сейчас составляет более 280 миллионов человек. Больше только в Китае, Индии и США.

Напомним, на саммите БРИКС в Казани утвердили статус стран-партнеров для 13 государств. В список вошли: Турция, Казахстан, Узбекистан, Алжир, Беларусь, Боливия, Куба, Индонезия, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Вьетнам.

Как известно, в объединение, созданное в 2006 году, входят 10 государств: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Эфиопия.

Между тем, по данным прессы, полноценное вступление Турции блокирует Индия. Это происходит из-за хороших отношений Анкары с Пакистаном, враждебным Нью-Дели. Эксперты отмечают, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган разочарован в ЕС, поэтому хочет сближения с альянсом Владимира Путина и Си Цзиньпина для укрепления "стратегической автономии" Турции.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.