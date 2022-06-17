Администрация Байдена отправляет военную помощь Украине настолько быстро, насколько возможно.

Об этом заявил CNN координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям и контр-адмирал в отставке Джон Кирби.

"Они получают столько, сколько мы можем отправить, и как можно быстрее", - заверил Кирби.

Он считает, что конфликт с Россией может затянуться, но добавил, что на данном этапе дополнительная помощь Конгресса не требуется.

"Сейчас мы не считаем, что нам нужно планировать еще один дополнительный пакет. Мы только начали тратить пакет, который они (Конгресс) только что одобрили", - сказал он.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Украина получила от Запада лишь 10% оружия по своим заявкам.

Война в Украине продолжается уже 113-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 112-го дня войны. В Луганской области россияне активно бомбили Лисичанск и наступали по всем направлениям. В Северодонецке продолжались бои в районе "Азота". Издание The Telegraph сообщило, что двое американцев, воевавших за Украину, были взяты в плен во время боев с российскими войсками. В США объявили о новом пакете военной помощи Украине на миллиард.

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