США передислоцируют в Словакию зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, который заменит переданный Братиславой Киеву ЗРК С-300. Об этом идет речь в письменном заявлении американского президента Джо Байдена.

"В дополнение к производимым США вооружениям мы также работаем над тем, чтобы способствовать передаче (Киеву военного - Ред.) потенциала нашими союзниками и партнерами по всему миру. Я хочу поблагодарить правительство Словакии за предоставление Украине системы ЗРК С-300, о чем (поставках - Ред.) президент Зеленский лично говорил со мной в наших беседах. С целью обеспечения этой передачи и дальнейшего обеспечения безопасности Словакии Соединенные Штаты передислоцируют в Словакию американский ЗРК Patriot", - говорится в заявлении.

В распространенном Пентагоном заявлении министра обороны США Ллойд Остин пояснил, что он распорядился направить в Словакию один ЗРК Patriot. Однако глава Минобороны Словакии Ярослав Надь заявлял, что его страна взамен переданного Украине С-300 получит четыре таких комплекса.

Напомним, ранее западные СМИ сообщали, что Великобритания передаст Украине БТРы и разведывательные патрульные автомобили.

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