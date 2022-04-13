США одобрили передачу Словакией истребителей МиГ-29 Украине
США не возражают против возможной передачи Словакией истребителей МиГ-29 Украине. Хотя на днях такую вероятность отрицал министр обороны Словакии.
Об этом сообщает репортер Foreign Policy Джек Детч в Twitter
По его информации, США не выразили протеста против передачи словацких истребителей МиГ-29.
Всего на вооружении Словакии находится 12 МиГ-29. Их планируют заменить на американские F-16.
Ранее сообщалось, что Словакия передаст Украине в дар только самоходные гаубицы Zuzana. И буквально на днях министр обороны Словакии опровергал слухи, что они якобы передадут Украине советские МиГ-29.
Также Пентагон передал Словакии ЗРК Patriot вместо отправленного в Украину комплекса ПВО С-300.
Война в Украине продолжается уже 49-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.
Также мы рассказывали, что изменилось на 48-й день войны. Вчера президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры Киева и Москвы вернулись в тупиковое состояние. Также Путин сказал, что "спецоперация" будет продолжена с учетом всех заявленных ранее целей. Кроме того, продолжилось развитие ситуации с Мариуполем, где на украинские позиции продолжается наступление сил противника.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.