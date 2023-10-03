В Турции в рамках крупномасштабной операции задержали более 900 человек по подозрению в причастности к терроризму.

Об этом сообщает МВД страны.

Операция "Герои" проводится в 64 провинциях, задержаны 928 человек, конфисковано 744 единицы незарегистрированного оружия.

Напомним, что на днях у здания МВД в Анкаре взорвался террорист-смертник.

Также в субботу, 28 ноября, в столице Сомали Могадишо, спустя несколько часов после визита и.о. министра обороны США Кристофера Миллера, террорист-смертник подорвал бомбу в кафе. В результате погибли шесть человек.

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