На территории Америки был арестован член исламистской организиции, причастный к теракту в концертном зале "Крокус Сити Холле" в Москве.

Об этом сообщает CNN cо ссылкой на заявление президента США.

Президент Дональд Трамп объявил, что ФБР арестовали "главного террориста" Мохаммада Шарифуллу, причастного к взрыву в кабульском аэропорту Эбби-Гейт в 2021 году. Известно, что он также участвовал в подготовке теракта в московском "Крокус Сити Холле", говорится в статье.

"5 марта задержанный предстал перед судом штата Вирджинии. Разбирательство по существу дела начнётся с 10 марта", – сообщает телеканал.

Отмечается, что в ходе проведённого допроса Шарифулла, также известный как Джафар, признал свою причастность к деятельности организации "ИГИЛ-Хоросан" и подготовке ряда терактов. Ему грозит пожизненный срок.

"В судебных документах сообщается, что Джафар проводил огневую подготовку террористов, совершивших нападение на московский "Крокус": в частности, сам Шарифулла уточнил, что передавал инструкции о том, как использовать автоматы Калашникова и другое оружие. В двух из четырёх арестованных после теракта в "Крокусе" Шарифулла узнал тех, кого он ранее инструктировал", – пишет CNN.

Напомним, как писали в СМИ, США предупреждали Россию, что целью теракта может стать концертный зал "Крокус".

Ранее в Reuters сообщали, что и Тегеран предупреждал Кремль об угрозе теракта накануне стрельбы на концерте "Пикника" в Москве.