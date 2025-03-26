У Трампа считают, что Украина не имела права на ядерное оружие, переданное России в 1994 году
У президента США Дональда Трампа заявили, что Украина не имела права на ядерное оружие, которое она передала России в 1994 году, подписав Будапештский меморандум.
"Давайте проясним ситуацию с Будапештским меморандумом: ядерное оружие принадлежало России и было остатками.
Украина вернула ядерное оружие России. Оно не было украинским. Это неприятный факт", - написал в соцсети Х советник Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл.
В какой связи он написал этот пост, не указывается.
С Гренеллом согласился американский сенатор-республиканец Майк Ли.
"Ядерное оружие не принадлежало Украине. И никогда не было договора, обязывающего США следовать Будапештскому меморандуму", - написал он.
Напомним, в феврале Зеленский заявил, что Украина должна получить ядерное оружие, если ее не берут в НАТО, но у Трампа эту идею отвергли.
А перед этим Байден рассказал, что Вашингтон обещал Путину не принимать Украину в НАТО и не давать ей ядерное оружие для удара по Кремлю.
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