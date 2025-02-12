Украина не получит ядерное оружие, а разговоры эти ведутся для поддержания боевого духа.

Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Об этом можно говорить, чтобы подпитывать в людях бодрые эмоции, но мы должны оставаться реалистами. Если мы хотим быть, как Иран или Северная Корея - ну, можем попробовать. Но боюсь, что мы погибнем гораздо быстрее, чем они, потому что у нас есть враг, который просто воспользуется тем, что от нас все партнеры отвернутся, сделают нас парией, и россияне нас добьют", - сказал Кулеба.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что хочет ядерное оружие как компенсацию за то, что Украину не примут в НАТО.

В свою очередь спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог отверг требования президента вернуть Украине ядерное оружие.

Война в Украине идет 1085-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 12 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.

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