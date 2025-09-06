В войне с Украиной президент РФ Владимир Путин рассчитывает на истощение ВСУ ранее, чем истощится российская экономика, что позволит Кремлю "навязать условия победителя" Банковой.

Об этом пишет американская деловая газета The Wall Street Journal.

"Главная военная цель Москвы – не столько захватить территории, сколько измотать силы Украины, пока Киев не будет вынужден капитулировать", – говорится в статье.

Издание отмечает, что, несмотря на западные санкции, российская экономика росла в 2023–2024 годах благодаря экспорту энергоресурсов и внутренним стимулам от больших военных расходов. И, хотя у россиян накапливаются напряжённость и дефициты, это не означает, что их страна близка к кризису, который заставил бы Путина умерить цели вторжения.

"Проблемы очевидно нарастают, но российская экономика в ближайшее время не врежется в стену", – говорит директор Центра Карнеги Россия–Евразия в Берлине Александр Габуев.

Даже при ухудшающихся перспективах экономика РФ может поддерживать военные усилия Москвы ещё как минимум 18-24 месяца, прежде чем проблемы станут критическими, считает Габуев. Прочие эксперты оценивают возможности Кремля на продолжение ведения войны в пределах трёх лет.

При этом газета пишет, что, по нынешним тенденциям на поле боя, ещё два-три года конфликта "могут довести украинскую оборону до предела".

Несмотря на медленное продвижение РФ, "постоянные потери людей истощают украинскую армию, которая не может восполнять их так же легко, как Россия с её гораздо большей численностью населения".

По данным WSJ, проблема нехватки личного состава у ВСУ остаётся ключевой для Киева.

"В Донецкой области, основном очаге боёв, пехоты настолько мало, что небольшим группам российских солдат часто удаётся проникать в широкие промежутки между украинскими позициями. Украина полагается на мины, артиллерию и, прежде всего, дроны, чтобы уничтожать противника. Киев постоянно улучшает возможности своих БПЛА, чтобы компенсировать дефицит пехоты, но одной "роботизированной армией" страну не защитить", – говорится в статье.

В тексте также критикуются "негибкие советские привычки украинского военного командования, которые, по словам многих бойцов, привели к неоправданным потерям, подорвали доверие общества к армии и готовность граждан идти служить".

"При нынешних тенденциях он (Путин - Ред.) может выиграть свою ставку", – пишет издание.

Ранее в Financial Times писали, что в украинской армии распространяется демотивация в виду отсутствия перспектив окончания войны.

При этом недавно в США заявили, что стратегия Запада на истощение России уже не работает.