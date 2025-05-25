По украинским войскам распространяется "чувство истощения и разочарования" отсутствием перспектив окончания войны.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

"Как среди опытных офицеров, так и среди недавно мобилизованных солдат, моральный дух ослабевает из-за растущего чувства, что нет четкого плана по окончанию войны, и что жизни приносятся в жертву зря", - пишет издание.

Заместитель командира штурмового подразделения под Покровском, который воюет с 2014 года, сказал, что они все еще держат оборону, "но мы истощены".

"Предвыборное обещание Трампа закончить войну в 24 часа первоначально дало ему проблеск надежды. Но последние события вынудили его и его войска игнорировать эту новость, потому что она приводит их в ярость", - пишет FT, добавляя, что военные ВСУ называет себя "зомби" из-за усталости.

При этом украинские политики говорят, что страна должна готовиться к долгой войне.

"Сколько это продлится? До тех пор, пока мы не сломаем веру русских в то, что нас можно победить", - заявил народный депутат Егор Фирсов.

В то же время накануне вероятного летнего наступления РФ, Украина продолжает испытывать проблемы с личным составом.

"Мобилизационная кампания по-прежнему пронизана коррупцией и принудительным призывом на военную службу, в том числе офицеры по вербовке хватают незарегистрированных мужчин на улицах и запихивают их в фургоны. Кампания по привлечению молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет в значительной степени провалилась, по словам людей, проинформированных о программе, было всего несколько сотен кандидатов", - говорится в статье.

Напомним, военные аналитики и служащие ВСУ пишут о серьезных боевых действиях на границе Сумской области.

Война в Украине идет 1187-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 25 мая 2025 года в обновляемом онлайне.