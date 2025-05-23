Войска РФ стали применять на фронте тактику тройного удушающего захвата. В чем она заключается
Армия РФ начала использовать на фронте тактику тройного удушающего захвата, которая дает медленное, но устойчивое продвижение.
Об этом пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на украинских военных и экспертов.
Тактика сводится к тому, что сначала ведется наземная атака, чтобы сковать ВСУ и заставить их занять позиции, а не маневрировать.
Затем россияне бьют беспилотниками FPV или делают сбросы с дронов, чтобы еще больше ограничить передвижение и отрезать пути отступления.
После этого планирующими авиабомбами бьют по укреплениям.
"Вот здесь и возникает действительно сложная дилемма, на которую на самом деле нет ответа. Окапывание и все эти защитные меры отлично подходят для снижения потерь от артиллерии или FPV, однако планирующие бомбы разрушат эти укрепления и похоронят людей", - комментирует тактику научный сотрудник по сухопутным войнам в Королевском объединенном институте оборонных исследований (RUSI) Ник Рейнольдс.
Такая тактика заставляет украинских солдат выбирать между удержанием своих позиций с риcком больших потерь и исчерпания ресурсов и сохранением мобильности, что повышает их уязвимость к ударам беспилотников и отдельным атакам.
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