Армия РФ начала использовать на фронте тактику тройного удушающего захвата, которая дает медленное, но устойчивое продвижение.

Об этом пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на украинских военных и экспертов.

Тактика сводится к тому, что сначала ведется наземная атака, чтобы сковать ВСУ и заставить их занять позиции, а не маневрировать.

Затем россияне бьют беспилотниками FPV или делают сбросы с дронов, чтобы еще больше ограничить передвижение и отрезать пути отступления.

После этого планирующими авиабомбами бьют по укреплениям.

"Вот здесь и возникает действительно сложная дилемма, на которую на самом деле нет ответа. Окапывание и все эти защитные меры отлично подходят для снижения потерь от артиллерии или FPV, однако планирующие бомбы разрушат эти укрепления и похоронят людей", - комментирует тактику научный сотрудник по сухопутным войнам в Королевском объединенном институте оборонных исследований (RUSI) Ник Рейнольдс.

Такая тактика заставляет украинских солдат выбирать между удержанием своих позиций с риcком больших потерь и исчерпания ресурсов и сохранением мобильности, что повышает их уязвимость к ударам беспилотников и отдельным атакам.

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