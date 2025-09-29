Заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что войны с Европой "быть не должно".

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Медведева, такая война "противоречит интересам нашей страны".

Зампред совбеза РФ считает, что "экономика Европы слаба и зависима от США", поэтому "нечего там ловить". Россия же будет занята развитием своих территорий, "включая восстановление наших вернувшихся земель".

При этом Европа также не заинтересована в войне с Россией, уверен Медведев.

"Европейские страны уязвимы и разобщены. Они могут преследовать только свои интересы, пытаясь выжить в современном экономическом хаосе. Им просто не потянуть войну с Россией", - написал он.

По мнению российского чиновника, европейские лидеры - "ничтожные дегенераты, неспособные принять на себя груз ответственности за какое-либо серьёзное дело", а европейцы в своём большинстве "инертны и изнеженны, они не хотят сражаться за какие-либо общие идеалы и даже за свою землю".

Война, как считает Медведев, может начаться лишь по "роковой случайности", но с риском перерасти в ядерную.

"Вероятность роковой случайности существует всегда. Да и фактор гиперактивности отмороженных идиотов никуда не делся. И у такого конфликта есть абсолютно реальный риск перерастания в войну с использованием оружия массового поражения. Поэтому нужно быть начеку", - добавил зампред совбеза РФ.

Между тем польский премьер-министр Дональд Туск уверен, что Европа уже находится в состоянии войны. Как передает The Guardian, Туск назвал происходящее "новым типом" войны.

"Самая большая и важная задача для наших лидеров общественного мнения сегодня — заставить других людей, все западное трансатлантическое сообщество осознать: это война. Мы не хотели этого, иногда это странно, война нового типа, но это все равно война", - заявил Туск.

Напомним, ранее Медведев пригрозил НАТО войной в случае, если Альянс начнёт сбивать российские дроны над Украиной.

О том, начнется ли война, если Европа начнет сбивать российские воздушные цели, мы анализировали в отдельном материале.