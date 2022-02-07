Российская певица Лариса Долина в свои 66 лет решила проэкспериментировать со стилем. Она показала результаты новой фотосессии, в которой предстает в королевском образе с диадемой на голове. Снимки звезда выложила в свои социальные сети и повергла в шок своих поклонников.

"Друзья, добрый день! Фрагменты прошлой фотосессии. Удивительно, всё-таки, как меня видят художники... Листайте и пишите, понравилось ли! Всем чудесных выходных", — подписала кадры Долина.

Звезда продолжает эксперименты над собой даже в преклонном возрасте, фото: instagram.com

Судя по комментариям, подписчики артистки остались в ужасе от фотографий. Ларису Александровну стали сравнивать с коллегой по сцене Наргиз Закировой, которая, как известно, наголо бреет голову. Фанаты резко раскритиковали стилиста по волосам Вячеслава Рябоконя, который работал с Долиной на этом проекте.

«Так ты лысая», «Лысая башка, дай пирожка!», «Зачем нам вторая Наргиз? Вы прекрасны в своем традиционном имидже», «Первый раз вижу без парика. Да, он действительно нужен Ларисе Александровне», — высказываются поклонники Долиной.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что нардепка Ясько прокомментировала новость о внебрачной дочке Саакашвили.