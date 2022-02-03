Глава Генеральной прокуратуры Ирина Венедиктова пришла в Раду с необычным аксессуаром. Вместо традиционной сумочки или клатча чиновница принесла свои вещи в косметичке. Но не простой, а брендовой. От итальянского дома моды Salvatore Ferragamo. Это средних размеров кошелек на молнии из текстиля и кожи с золотистой фурнитурой.

Принт весьма оригинальный – цветы и леопарды.

Заграницей подобные аксессуары стоят от $200 (на официальном сайте люксовой марки) до $500 у ресейлеров. Все зависит от расцветки и из новой ли коллекции модель.

В Украине такая косметичка, как у генпрокурора продается в мультибрендовом бутике Helen Marlen, стоит 7500 грн, но сейчас ее нет в наличии.

Стоимость косметички заграницей и в Украине разнится, фото: buyma.us, helen-marlen.com

Отметим, что это не первая вещь Венедиктовой от легендарного Salvatore Ferragamo. Ранее мы писали, что в ее гардеробе есть классические итальянские лодочки с бантами этой фирмы. В этой обуви глава ГПУ была на одном из телеэфиров. А именно в туфлях на каблуках она пришла в студию шоу "Свобода слова" (канал ICTV) .

Модель D'orsay Ornament Bow Rietta была очень популярна несколько лет назад из-за игривых бабочек на носке. Сейчас она уже выпускается в обновленном виде и ярких цветах. Лодочки D'orsay – это туфли с закрытыми носком и пяткой, однако с открытыми боковыми изгибами. Могут быть как на каблуке, так и на плоском ходу, танкетке.

Венедиктова в обуви Salvatore Ferragamo, фото: facebook.com

Новые туфли от Salvatore Ferragamo, как у Ирины Венедиктовой, стоят $750.

Напомним, как сообщала «Страна», появились первые совместные кадры главы МИДа с любовницей.