Экс-президент Украины Петр Порошенко отчитался по существенным изменения касающимся его декларации. Так, лидер «Европейской солидарности» в конце года подал документ, что потратил 10 990 059 грн на оплату юридических услуг.

Напомним, что после возвращения с новогодних каникул в Европе суд определяет для нардепа меру пресечения. Пока его отпустили под личные обязательства, но регулярно вызывают на допросы в ГБР. А очередное судебное заседание состоится 11 февраля. Юридическую поддержку Порошенко оказывает адвокат Илья Новиков.

А 13 января Петр Алексеевич задекларировал сумму в 26 449 080 грн, которую получил в качестве компенсации на судебные издержки.

Компенсацию Петр Порошенко получил от юридического лица «Рид Смит ЛЛП» (Reed Smith LLP), которое находится в Лондоне (Великобритания). По текущему официальному курсу это порядка $935 000, то есть почти миллион долларов.

Reed Smith LLP - это глобальная международная юридическая фирма со штаб-квартирой в Питтсбурге, штат Пенсильвания, основана в 1877 году. В штате более 1500 юристов в 30 офисах по всей территории США, Европы, Ближнего Востока и Азии. Лондонский офис компании является крупнейшим, в нем работает более 350 юристов.

Британскому спору Reed Smith LLP с Порошенко около полутора лет: юркомпания Reed Smith LLP (которая представляла интересы президента футбольного клуба "Динамо" Игоря Суркиса по иску к Порошенко и Гонтаревой по "Приватбанку") сообщала, что направляла украинскому политику первую судебную повестку в июле 2020 года.

Напомним, ранее «Страна» сообщала, что стало известно имя любовницы главы МИДа Кулебы.