Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок на вопрос журналиста в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, о том, что сейчас происходит на Востоке Украины, ответила, что пока она "ничего не знает", у нее нет информации на этот счет и "нужно быть готовыми ко всему".

Об этом Анналена Бербок рассказала в ответ на вопрос журналиста в ходе Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу, 18 февраля.

"Я не знаю, никто не знает, поэтому нужно быть готовым ко всему", заявила глава МИД ФРГ.

В ходе конференции Бербок также попросила называть кризис в Восточной Европе "российским", а не "украинским".

Она не считает полномасштабное вторжение России в Украину вероятным сценарием развития кризиса.

При этом полагает, что Москва может провести операцию "под чужим флагом" или организовать переворот в Украине.

Глава МИД Германии призвала Россию немедленно отвести войска от границы с Украиной, в противном случае будут введены "беспрецедентные" санкции.

Напомним, что Государственный департамент США заявил, что Вашингтон рассматривает обострение на Донбассе как предлог для операции России против Украины.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, что происходит на Донбассе. Так, "республики" объявили массовую эвакуацию гражданского населения в Россию, потому что Украина, по их данным, скоро начнет наступательную операцию. На этом фоне в ночь с 17 на 18 февраля в регионе начались проблемы с мобильной связью. Также местные жители говорят о непрекращающихся обстрелах со стороны ВСУ.

Между тем, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев не планирует никаких наступательных действий на Донбассе.

Кроме того, в МИД Украины также опровергли сообщения о подготовке наступления на Донбассе.