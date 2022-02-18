В Министерстве иностранных дел Украины снова заявили о том, что Вооруженные силы Украины не планируют наступательных операций на Донбассе.

Об этом спикер МИД Олег Николенко написал на своей странице в Facebook.

"Граждане Украины проживают по обе стороны линии разграничения. Их мир, безопасность и благосостояние - абсолютный приоритет украинского государства. Утверждение о предполагаемом намерении украинских властей начать агрессивную операцию на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, не соответствует действительности", - написал он.

По словам спикера, диверсий на Донбассе Украина тоже не планирует, а Киев сохраняет "приверженность политическому и дипломатическому урегулированию".

Ранее о том, что ВСУ не планирует наступлений на Донбассе заявили и в Министерстве обороны Украины, и в ВСУ.

Напомним, со вчерашнего дня на Донбассе идет обострение, за которым "Страна" следит в обновляемом материале. В "ДНР" и "ЛНР" объявили о начале эвакуации жителей в Россию, а президент РФ Владимир Путин поручил организовать экстренную помощь беженцам Донбасса в Ростовской области.