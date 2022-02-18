Главком Вооружённых сил Украины Валерий Залужный уверяет, что наступление на Донбасс Киев осуществлять не будет, не планирует, и такой вариант даже не рассматривается.

Об стало известно из обращения главнокомандующего ВСУ в Facebook.

"В очередной раз повторяю: военно-политическое руководство государства не планирует и не проводит наступательные операции на востоке Украины. Единственный приемлемый для нас вариант деоккупации нашего народа и территорий - политико-дипломатический", - сказал Залужный.

Он также добавил, что наступательная операция на Донбассе обязательно приведет к многочисленным жертвам среди мирного населения, поэтому такие сценарии даже не рассматриваются.

Напомним, вчера утром на Донбассе началось обострение, которое продолжилось и сегодня. За ходом событий "Страна" следит в обновляемом материале.

Тем временем Постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер в пятницу, 18 февраля, заявил, что Россия, по оценке Вашингтона, могла еще больше нарастить военное присутствие на границе с Украиной. По слова постпреда США, данная оценка, среди прочего, "включает войска вдоль границы, в Беларуси и в Крыму", бойцов Росгвардии, а также - "подразделения пророссийских сил на востоке Украины".

Почему обострение на Донбассе началось сейчас и что происходит в Донецкой и Луганский областях, разобралась Олеся Медведева в новом выпуске своего блога "Ясно.Понятно".