В ВСУ опровергают заявления России о попытке прорыва "украинских диверсантов" на территорию РФ.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Киеве.

"Украинские силы не присутствуют в Ростовской области", — говорится в сообщении.

Также в штабе ООС опровергли заявления России об обстреле российского погранпункта в Ростовской области.

"На этот раз агрессор прибег к обвинениям украинских защитников в якобы обстреле российского пограничного пункта в Ростовской области. Это не соответствует действительности. Продемонстрированное на фото и видео российскими пропагандистскими СМИ здание больше напоминает "хозяйственное помещение", чем пограничный пункт.

Кроме того, артиллерийские подразделения из состава Объединенных сил находятся в районах отвода. Следовательно, учитывая технические характеристики имеющихся на вооружении Вооруженных Сил Украины артиллерийских систем, поражение указанного "хозяйственного помещения" невозможно", - говорится в сообщении ООС в соцсети.

В Госпогранслужбе Украины также опровергают обстрел российского погранпункта. В заявлении говорится, что РФ не указала точное место расположения уничтоженной постройки пограничников.

Госпогранслужба напоминает, что с Ростовской областью есть 400-километровый участок границы, который не контролируется украинской стороной.

Напомним, российские военные и пограничники сообщили, что "предотвратили нарушение госграницы диверсионной группой с территории Украины". При этом пятеро диверсантов были уничтожены.

Также мы сообщали, что секретарь СНБО Данилов заявил о непричастности Украины к обстрелу российского погранпункта в Ростовской области.