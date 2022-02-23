В сети появилось видео из Латвии, на кадрах которого видно передвижения военной техники Великобритании. На видео засняли колонну военной техники, которая едет по шоссе. На одном из кадров можно увидеть, что на одном из автомобилей изображен флаг Великобритании и эмблема НАТО.

Напомним, в социальных сетях продолжают появляться видео с передвижениями российской военной техники в районе границ Украины. В России придумали даже отдельное название для подобных видеороликов - "ТанкТок"".

Кроме того, в последнее время в сети стали часто попадаться видео, которые сняты в граничащих с Украиной регионах Российской Федерации. На кадрах запечатлены колонны военной техники, на которой написана буква Z. Что означает эта отметка доподлинно неизвестно и пользователи сети высказывают разные предположения: по одной из версий, это обозначение специальной группировки, которая будет участвовать во "вторжении" в Украину, по другой - это просто опознавательный символ принадлежности техники к какой-либо части или объединению частей. Кто-то же предполагает, что это зашифрованная дата 22 февраля 2022 года: ZZ 0Z ZZ.