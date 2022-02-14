Посол Украины в Германии Андрей Мельник в очередной раз обратился к Берлину с просьбой предоставить Киеву оружие, на этот раз речь идет 12 тысячах противотанковых ракет.

Об этом сообщает Der Spiegel.

Указано, что посол Украины в Берлине возобновил запрос на тяжелые вооружения из Германии. В воскресенье он попросил немедленно предоставить Украине 12 тысяч противотанковых ракет, чтобы "иметь возможность отразить возможное наземное наступление РФ".

"Ситуация драматическая...Сегодня мы должны быть готовы к наихудшему сценарию", - сказал он.

Правительство Германии отказывается поставлять Украине летальное оружие. В начале февраля Украина направила в Берлин письмо с подробным списком вооружений, которые хотела бы получить, однако противотанковых ракет в нем не было. Он включал в себя электронные системы слежения, оборудование для разминирования, защитные костюмы, цифровые радиостанции, радиолокационные станции и приборы ночного видения.

Напомним, в Бундестаге призвали Киев к сдержанности в вопросах оружия.

Также сообщалось, что уже неоднократно в Германии повторяли отказ поставлять оружие Украине.