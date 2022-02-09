Страны Веймарского треугольника (Германия, Франция и Польша - Ред.) призвали Россию начать диалог по вопросам безопасности на европейском континенте и способствовать разрядке напряженности ситуации вокруг Украины.

Об этом говорится в опубликованном совместном заявлении канцлера ФРГ Олафа Шольца, президентов Франции и Польши Эммануэля Макрона и Анджея Дуды по итогам их переговоров, пишет ТАСС.

"Главы государств и правительств Веймарского треугольника (Германия, Франция и Польша) подчеркнули приверженность совместным усилиям в деле укрепления европейской и трансатлантической архитектуры безопасности", - говорится в заявлении.

В документе сказано, Берлин, Париж и Варшава придерживаются принципов, закрепленных в "различных документах ОБСЕ".

Лидеры трех стран "призывают РФ способствовать разрядке ситуации на украинской границе и начать предметный диалог по вопросам безопасности на европейском континенте". При этом Шольц, Макрон и Дуда заявили о "готовности к конструктивному участию в предметных и ориентированных на результат переговорах по вопросам безопасности, представляющим взаимный интерес". Они также добавили, что "любая новая военная агрессия России против Украины будет иметь серьезные последствия и высокую цену".

Канцлер и президенты были едины во мнении, что НАТО должен "постоянно пересматривать стратегию обороны и сдерживания с готовностью скорректировать ее, если это будет необходимо.

Шольц, Макрон и Дуда выразили обеспокоенность в связи с наращиванием российских войск "внутри и за пределами Украины" и заявили о своей поддержке территориальной целостности и суверенитету нашей страны.

Ранее мы писали, что вчера в Украину приезжал президент Франции. "Страна" разбиралась, чего ждать после визита Макрона к Зеленскому.

Также сообщали, что вскоре канцлер Германии Шольц посетит Украину, а потом Россию.