Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель считает, что Россия не собирается вторгаться в Украину. По его мнению, Москва давит на Киев, чтобы появился повод для обсуждения безопасности в Европе.

Об этом Боррель заявил на мероприятии, организованном посольством Франции в США, трансляция которого велась в Twitter Европейской службы внешних связей.

"Я бы не сказал, что мы стоим на краю полномасштабной войны в стиле Второй мировой. Потому что я не верю, что Россия вторгнется в Украину - как Гитлер вторгся в Советский Союз в 1941 году", - заявил Боррель.

Впрочем, по его мнению, конфликт вокруг Украины является "самым критическим моментом со времени холодной войны". Боррель считает, что Москва оказывает давление на Киев с целью создать повод "сесть и поговорить" о том, что для нее важно.

"Для России важна не Украина. Для России важна архитектура безопасности в Европе. Архитектура, которую поставили под сомнение. У них есть опасения в сфере безопасности, и они хотят говорить о них", - заявил Боррель.

Напомним, в Кремле не видят готовности Запада учитывать озабоченности России по вопросам безопасности.

Также мы писали о том, что ранее Боррель заявил, что нельзя обвинять Россию в росте цен на газ.