Товарооборот России и Украины в 2021 году вырос на 22,8% - до $12 млрд 284,3 млн с $10 млрд 004,7 млн годом ранее.

Об этом со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы РФ пишет "Интерфакс" во вторник, 8 февраля.

По итогам прошлого года объем экспорта РФ в Украину достиг отметки в $8,13 млрд (что на 28,8% больше, чем в 2020 году).

Импорт РФ из Украины вырос - на 12%, до $4,155 млрд с $3,694 млрд (на 12,5% больше, чем в 2020 году).

Ранее мы писали, что в Украине утвердили беспошлинную доставку посылок. Теперь придется платить налог лишь при покупке посылки дороже 150 евро.

Также сообщали, что Украина продлит действие таможенных пошлин на российский импорт на 2022 год.

В декабре прошлого года мы рассказывали, что Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) Украины отменила решение, согласно которому импорт из Беларуси моторных колесных средств (автобусов, грузовиков и спецтехники) был обложен пошлиной в 35%.

Кроме того, мы писали, что США готовы запретить экспорт в Россию смартфонов, деталей самолетов и авто.

Напомним, в Украине надеются увеличить товарооборот с Польшей благодаря сотрудничеству в пограничной инфраструктуре.