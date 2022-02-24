В ночь на 24 февраля в Донецке перестала работать мобильная связь республиканского оператора "Феникс".

Об этом передает корреспондент ТАСС.



Как пишет ТАСС, дозвониться нельзя из центра и некоторых других районов города.

При этом с доступом в мобильный интернет проблем нет. Как и раньше, работают звонки через мессенджеры.

Официального комментария республиканского оператора связи "Феникс" по поводу перебоев пока нет.

Между тем российские Телеграм-каналы сообщают, что в воздух подняты четыре российских постановщика помех ИЛ-22 ПП.

Как писала "Страна", в "ДНР" и "ЛНР" сохраняется сложная обстановка. В первую очередь она обусловлена обострением на фронте, которое не утихает после признания Россией двух донбасских "республик". Под предлогом этого обострения происходит массовая мобилизация. Мужчин забирают в прямом смысле с улиц. В некоторых районах остается сложной ситуация с водоснабжением.

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