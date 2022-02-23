Администрация президента Джо Байдена проинформировала Владимира Зеленского об оценке разведки, согласно которой Россия готовится провести полномасштабное вторжение в течение следующих 48 часов.

Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на представителей американской разведки.

"Президент Украины был предупрежден, что Россия, скорее всего, начнет вторжение в течение 48 часов, эта информация основана на данных разведки США", - сказали Newsweek источники.

По их словам, данные авиационных наблюдений указывают на то, что сегодня утром Россия нарушила воздушное пространство Украины, совершив непродолжительный полет над Украиной, возможно, разведывательным самолетом.

Источник, близкий к Зеленскому, подтвердил Newsweek, что такое предупреждение было получено, но отметил, что это уже третий раз за месяц, когда Киеву было приказано подготовиться к неотвратимой крупномасштабной военной операции.

"Конечно, это вполне вероятно. Путин не может дольше держать так много войск в полевых условиях", -сказал источник в Киеве.

По словам представителя американской разведки, Пентагон ожидает, что при вторжении Россия нанесет авиаудары, в том числе крылатыми ракетами, и начнет наземную операцию.

Newsweek также узнал, что вторжение будет включать наступление из Донбасса, а также наступление на столицу Киев от северной границы с Белоруссией.

Напомним, ранее на Западе пророчили, что Путин неминуемо вторгнется 16 февраля, но этот прогноз оказался провальным.

Вчера британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Россия готовится к "полномасштабному вторжению" в Украину. Но уже конкретной даты предусмотрительно не назвал.