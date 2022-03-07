Сегодня, 7 марта, Кабинет Министров Украины во время военного положения разрешил проводить государственную регистрацию недвижимости юридических и физических лиц, а также общественных формирований независимо от расположения.

Соответствующее постановление правительства №209 было обнародовано на "Правительственном портале".

"Государственная регистрация проводится независимо от местонахождение недвижимого имущества, местонахождение юридических лиц, физических лиц-предпринимателей или общественных формирований, если соответствующих ограничений (условий) не предусмотрено", - говорится в документе правительства.

В частности, госрегистрация проводится государственными регистраторами юрлиц или физлиц-предпринимателей, государственными регистраторами имущественных прав на недвижимое имущество (госрегистраторы), а также должностными лицами Министерства юстиции, его территориальных органов, включенными в соответствующий перечень. Им в условиях военного положения предоставляется доступ в Госреестр имущественных прав на недвижимость и/или Единый госреестр юридических лиц, ФЛП и общественных формирований.

В свою очередь, пакет документов может быть отправлен по электронной почте или другим видам связи в электронной форме.

"Госрегистрация производится немедленно после получения в полном объеме необходимых документов", - добавили в Кабмине.

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