С сегодняшнего дня, 8 февраля, в приложении или на портале "Дия" украинцы могут сменить место регистрации. Услугу запустили по всей стране.

Об этом шла речь на презентации новых электронных услуг Diia Summit.

Чтобы сменить место прописки необходимо:

зайти на портал или в приложение "Дия",

указать адрес, по которому вы фактически проживаете,

получить подтверждение от владельца жилья.

После этого данные о новом месте жительства автоматически появятся в реестре, снятие с предыдущего места также произойдет автоматически.

Напомним, с прошлого года смена места регистрации в приложении "Дия" работала как экспериментальный проект, проходило бета-тестирование услуги. Тогда глава Минцифры сообщал, что данную услугу можно будет получить за один рабочий день "без посещения учреждений, 30 дней ожидания и бумажек". Мужчинам для смены прописки не придется идти в военкомат для того, чтобы сняться или стать на учет.

"Страна" ранее подробно писала, как будет работать онлайн-прописка в Украине.

Кроме того, мы писали, что в "Дие" запускают услугу по продлению и прекращению денежной помощи переселенцам.