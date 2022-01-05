В Украине выросла сумма платежа пенсионного страхования при первой регистрации транспортных средств
Специалисты Главного сервисного центра МВД разъяснили, как изменилась сумма уплаты пенсионного страхования при первой регистрации транспортных средств.
Об этом сообщают данные на сайте Главного сервисного центра МВД Украины во вторник, 4 января.
В сервисном центре МВД рассказали, что, согласно пункту 7 статьи 1 Закона "О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование", при приобретении права собственности на легковые автомобили, подлежащие первой государственной регистрации в Украине территориальными органами МВД, кроме случаев обеспечения легковыми автомобилями лиц с инвалидностью согласно законодательству и наследования легковых автомобилей и в соответствии с законом, предприятия, учреждения и организации независимо от формы собственности, физические лица платят сбор на обязательное государственное пенсионное страхование.
В соответствии со статьей 4 указанного Закона его размер устанавливается следующим образом:
- 3 % - если объект налогообложения не превышает 165 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января отчетного года;
- 4 % - если объект налогообложения превышает 165, но не превышает 290 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января отчетного года;
- 5 % - если объект налогообложения превышает 290 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января отчетного года.
Объектом налогообложения является стоимость автомобиля, определенная в соответствии с договором купли-продажи, договором мены, справкой органов таможенной службы, актом экспертной оценки стоимости автомобиля, другими документами, подтверждающими эту стоимость.
В соответствии со статьей 7 Закона "О Государственном бюджете Украины на 2022 год" в 2022 году установлен прожиточный минимум для трудоспособных лиц в размере 2481 грн.
Главный сервисный центр МВД указывает, что с 1 января 2022 года при определении уплаты стоимости сбора на обязательное государственное пенсионное страхование во время первой государственной регистрации легкового автомобиля следует применять такие расчеты в зависимости от стоимости легкового автомобиля без учета налога на добавленную стоимость:
- не превышает или равняется 409 365 грн - платится 3 %;
- больше чем 409 365 грн, но не превышает или равняется 719 490 грн - платится 4 %;
- больше чем 719 490 грн - платится 5 %.
Налог платится на бюджетные счета для зачисления поступлений в общий фонд государственного бюджета, открытые в главных управлениях Казначейства, по месту проведения первой государственной регистрации в Украине легкового автомобиля в территориальных сервисных центрах МВД.
В МВД рассказали об изменениях в платежах при первой регистрации транспортных средств. Источник: Главный сервисный центр МВД Украины
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