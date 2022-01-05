Специалисты Главного сервисного центра МВД разъяснили, как изменилась сумма уплаты пенсионного страхования при первой регистрации транспортных средств.

Об этом сообщают данные на сайте Главного сервисного центра МВД Украины во вторник, 4 января.

В сервисном центре МВД рассказали, что, согласно пункту 7 статьи 1 Закона "О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование", при приобретении права собственности на легковые автомобили, подлежащие первой государственной регистрации в Украине территориальными органами МВД, кроме случаев обеспечения легковыми автомобилями лиц с инвалидностью согласно законодательству и наследования легковых автомобилей и в соответствии с законом, предприятия, учреждения и организации независимо от формы собственности, физические лица платят сбор на обязательное государственное пенсионное страхование.

В соответствии со статьей 4 указанного Закона его размер устанавливается следующим образом:

3 % - если объект налогообложения не превышает 165 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января отчетного года;

4 % - если объект налогообложения превышает 165, но не превышает 290 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января отчетного года;

5 % - если объект налогообложения превышает 290 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января отчетного года.

Объектом налогообложения является стоимость автомобиля, определенная в соответствии с договором купли-продажи, договором мены, справкой органов таможенной службы, актом экспертной оценки стоимости автомобиля, другими документами, подтверждающими эту стоимость.

В соответствии со статьей 7 Закона "О Государственном бюджете Украины на 2022 год" в 2022 году установлен прожиточный минимум для трудоспособных лиц в размере 2481 грн.

Главный сервисный центр МВД указывает, что с 1 января 2022 года при определении уплаты стоимости сбора на обязательное государственное пенсионное страхование во время первой государственной регистрации легкового автомобиля следует применять такие расчеты в зависимости от стоимости легкового автомобиля без учета налога на добавленную стоимость:

не превышает или равняется 409 365 грн - платится 3 %;

больше чем 409 365 грн, но не превышает или равняется 719 490 грн - платится 4 %;

больше чем 719 490 грн - платится 5 %.

Налог платится на бюджетные счета для зачисления поступлений в общий фонд государственного бюджета, открытые в главных управлениях Казначейства, по месту проведения первой государственной регистрации в Украине легкового автомобиля в территориальных сервисных центрах МВД.

В МВД рассказали об изменениях в платежах при первой регистрации транспортных средств. Источник: Главный сервисный центр МВД Украины

Ранее "Страна" сообщала, что ГНС обнародовала график проверок налогоплательщиков Украины.

Также мы писали, что в ГНС напомнили ставки и сроки уплаты единого взноса самозанятыми лицами.