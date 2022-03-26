В Ровенской области российские войска нанесли ракетный удар по нефтебазе в Дубно
В Ровенской области российская ракета попала в нефтебазу города Дубно.
Об этом заявил глава ОГА Виталий Коваль в видеообращении.
"То есть Россия продолжает системно бить по украинским нефтебазам, уничтожая и без того небольшие запасы топлива", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".
Напомним, что мэр Львова Андрей Садовой рассказал, что российские войска нанесли удар по нефтебазе и по оборонному объекту в городе.
Также мы писали, что вечером в четверг, 24 марта, под Киевом в результате обстрела взорвалась нефтебаза.
Сегодня, 26 марта, продолжаются боевые действия в Украине. В нашем онлайне — обстановка в городах и на фронте.
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