Сегодня вечером, 7 марта, в Житомире вследствие двух авиаударов произошли попадания в нефтебазу, атаковали также в нефтебазу в пгт Черняхов. По предварительной информации пострадавших и жертв нет.

Кроме того, в пгт Черняхов произошло возгорание резервуаров, из расположенных рядом жилых домов эвакуировали жителей. Также сообщают, что удар по Житомиру пришёлся на авиабазу Озерное, а также по нефтебазе.

Ранее мы писали, что российские войска ночью нанесли авиаудары по городам Житомирской области Коростень, Овруч и Малин Коростенского района. В Малине разрушено двухэтажное здание, уничтожено три легковых автомобиля. По предварительным данным, погиб один человек, еще три пострадали. Взрывной волной повреждены окна 13-й пожарной части, жертв и пострадавших среди личного состава нет.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 7 марта в обновляемом материале.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.

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