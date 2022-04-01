Корабль "Саратов" стоил более 100 млн долларов. Скриншот из видео

С момента вторжения в Украину, которое произошло 24 февраля и продолжается уже 37-й день, Россия потеряла военной техники более чем на 10 млрд долларов. Самой дорогостоящей потерей стал десантный корабль "Саратов", который ВСУ уничтожили в порту Бердянска.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны в Telegram-канале.

"Благодаря слаженному взаимодействию войск и сил уничтожается большое количество российской техники, которую враг уже потерял на сумму более 10 миллиардов долларов", - заявило в ведомстве.

Кроме того, Минобороны представило топ-7 самой дорогой техники РФ, которую уничтожили ВСУ.

  • Большой десантный корабль "Саратов" - более 100 млн долларов,
  • ОТРК Искандер-М - до 100 млн долларов,
  • Самолет Су-35С - до 65 млн долларов,
  • Самолет Ил-76 - до 27 млн долларов,
  • Вертолет Ка-52 - 16 млн долларов,
  • ЗРК "Панцирь С-1" - до 15 млн долларов,
  • Танк Т-90 - до 3 млн долларов

Потери России в войне. ВСУ уничтожили российскую технику на сумму в 10 млрд долларов

Напомним, 5 марта сообщалось, что ВСУ уничтожили российскую технику на сумму в три миллиарда долларов.

Война в Украине продолжается уже 37-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги вчерашнего дня.

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