С момента вторжения в Украину, которое произошло 24 февраля и продолжается уже 37-й день, Россия потеряла военной техники более чем на 10 млрд долларов. Самой дорогостоящей потерей стал десантный корабль "Саратов", который ВСУ уничтожили в порту Бердянска.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны в Telegram-канале.



"Благодаря слаженному взаимодействию войск и сил уничтожается большое количество российской техники, которую враг уже потерял на сумму более 10 миллиардов долларов", - заявило в ведомстве.

Кроме того, Минобороны представило топ-7 самой дорогой техники РФ, которую уничтожили ВСУ.

Большой десантный корабль "Саратов" - более 100 млн долларов,

ОТРК Искандер-М - до 100 млн долларов,

Самолет Су-35С - до 65 млн долларов,

Самолет Ил-76 - до 27 млн долларов,

Вертолет Ка-52 - 16 млн долларов,

ЗРК "Панцирь С-1" - до 15 млн долларов,

Танк Т-90 - до 3 млн долларов

Напомним, 5 марта сообщалось, что ВСУ уничтожили российскую технику на сумму в три миллиарда долларов.

Война в Украине продолжается уже 37-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги вчерашнего дня.

Карту вторжения, главные новости, фото и видеоматериалы смотрите в Telegram-канале "Политика Страны".

Скачивайте также наше приложение в AppStore и Google play.

О последних событиях на фронте, ситуации под Киевом и на Донбассе в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.