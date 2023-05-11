В среду, 10 мая, по Израилю было выпущено около 400 ракет из сектора Газа, есть попадания в жилые дома.

Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант, сообщает "Голос Израиля".

В ответ, по информации издания, израильская армия начала операцию "Стук по крыше", целью которой является уничтожение многоэтажных зданий, в которых находится инфраструктура противника.

Напомним, в ночь со 2 на 3 мая Израиль нанес ракетные удары по сектору Газа. Этот обстрел стал ответом на то, что палестинцы ранее выпустили девять ракет по израильской территории.

В свою очередь палестинцы это сделали в ответ на силовой разгон молящихся в мечети Аль-Акса на Храмовой горе Иерусалима 5 апреля. Тогда в мечеть ворвалась израильская полиция в рамках поиска экстремистов, которые готовили покушение на еврейских паломников.

Из-за применения светошумовых гранат и резиновых пуль, по данным СМИ, пострадали более 100 палестинцев, около 400 человек были задержаны.

На следующий день десятки ракет были выпущены из Ливана по северу Израиля. В свою очередь, Израиль нанес удар по окраинам населенного пункта на юге Ливана.