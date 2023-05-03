Израиль нанес ракетные удары по сектору Газа. Этот обстрел стал ответом на то, что палестинцы ранее выпустили девять ракет по израильской территории.

В свою очередь палестинцы это сделали в ответ на силовой разгон молящихся в мечети Аль-Акса на Храмовой горе Иерусалима 5 апреля.

Об этом пишет СNN.

Новая ракетная атака произошла в ночь со 2 на 3 мая.

Израильские военные заявили, что сначала "из сектора Газа запустили 104 ракеты, в том числе 24 были перехвачены Израилем, а 48 упали на открытых территориях".

Напомним, 5 апреля на Храмовой горе в Иерусалиме произошли стычки, после чего Израиль и сектор Газа обменялись ракетными ударами. В мечеть ворвалась израильская полиция в рамках поиска экстремистов, которые готовили покушение на еврейских паломников. Из-за применения светошумовых гранат и резиновых пуль, по данным СМИ, пострадали более сотни палестинцев, около 400 человек были задержаны.

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