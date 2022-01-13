Сегодня, 13 января, в Харькове произошел произошел пожар в главном корпусе Национального университета имени Каразина, который расположен в самом центре города.

Об этом "Стране" сообщает корреспондент "Страны".

По ее словам, дым ощущался даже на 11 этаже, а на пятом этаже люди еле могли дышать.

Университет Каразина расположен в центре Харькова - на проспекте Независимости. По словам очевидцев, сейчас в здании В университете горит аудитория над спортзалом и все пять этажей учебного заведения в дыму. На месте происшествия минимум шесть пожарных машин.

Как рассказали в ГСЧС изданию 057 вызов о пожаре поступил в 12:25. По предварительным данным спасателей, пожар произошел в актовом зале, сейчас идет тушение огня.

Как пишут местные паблики, согласно предварительной информации загорелась проводка. Другая информация уточняется.

Напомним, на днях в центре Харькова у Благовещенского собора вспыхнул сильный пожар. Там горело подсобное помещение. Дым затянул проезжую часть.

Также "Страна" сообщала, что в начале января в Киеве вспыхнул яхт-клуб на территории Гидропарка. Огнем было охвачено около пятидесяти квадратных метров.