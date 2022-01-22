В Днепре горит центральный офис сети супермаркетов "АТБ". Огонь распространился на 7 этажей здания. Видео
В субботу, 22 января, в Днепре на проспекте Поля загорелся центральный офис сети супермаркетов "АТБ". Очевидцы сообщают, что густой дым окутал не только здание, в котором случилось возгорание, но и ресторан "Пальмира".
Видео публикуют местные Telegram-каналы.
Огонь распространился на 7 из 9 этажей здания, расположенного на проспекте Поля.
По предварительным данным, всех сотрудников благополучно эвакуировали. На месте работают спасатели.
За зданием загорелось и припаркованное авто, по словам очевидцев, кусок горящего пластика упал на машину.
"22 января в 14:15 в Днепре в девятиэтажном офисном здании сети "АТБ", на первом этаже ресторана "Пальмира", возник пожар с распространением с 1 по 7 этажи. По состоянию на 15:00 было установлено, что горит утеплитель (минвата) наружной стены девятиэтажного офисного здания сети "АТБ" с распространением пожара в офисное помещение на 4 этаже. Предварительно жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 45 человек и 11 единиц техники", - сообщили в ГСЧС.
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