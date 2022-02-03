На днях в Киеве власти отчитались что после пожара восстановили костел Святого Николая. В последний день января там завершились противоаварийные работы, теперь костел ждет реставрация.

Костел Святого Николая, построенный легендарным киевским архитектором Владиславом Городецким, вспыхнул 3 сентября 2021 года. Само здание во время пожара не слишком сильно пострадало, но полностью сгорел орган - уникальный и дорогой инструмент, изготовленный на заказ чехословацкими мастерами фирмы «Rieger-Kloss» в 1980 году.

На ремонт костела и органа сбросились благотворители. Группа крупных бизнесменов всего за сутки после пожара собрала на реставрацию рекордных 17 млн грн. К сбору присоединились и другие неравнодушные украинцы. В итоге сумма сборов перевалила за 25 млн грн.

Однако когда в костеле за счет благотворителей завершились первые противоаварийные работы, меценатов ждал сюрприз.

Оказалось, что орган в Костеле Святого Николая, который при пожаре выгорел дотла, восстанавливать не планируют.

Так выглядел уникальный духовой орган до пожара

Для меценатов, которые пожертвовали огромные суммы на ремонт костела (который в их понимании подразумевал восстановление и органа), эта новость стала неожиданностью.

Однако, на самом деле, такое решение стало следствием давнего конфликта между римско-католической церковью и Национальным домом органной и камерной музыки, который располагался в здании костела. “Война за территорию” между ними длилась долгие годы, а главным камнем преткновения в ней был тот самый орган, который в прошлом году уничтожило пламя.

Теперь костел собираются передать в пользование католической церкви, а музыканты вынуждены искать себе новый концертный зал.

“Страна” поговорила со всеми сторонами конфликта и с меценатами, которые жертвовали на реставрацию костела. Чтобы разобраться, что теперь будет с Собором Святого Николая, и почему орган в его предыдущем виде восстанавливать не будут.

Обманутые меценаты

В последние годы перед пожаром костел превратился в настоящее “поле битвы” между римско-католической церковью и Национальным домом органной и камерной музыки (НДОМ).

Десятки лет религиозная община и музыканты делили костел между собой. Национальный дом органной и камерной музыки Украины использовал его в качестве концертного зала. Что не устраивало католиков: она требовала передать костел в их полное пользование, а орган перевезти в другое место. Но это было технически невозможно осуществить.

Время шло, а вопрос не решался. Католики служили в костеле службы, а музыканты проводили там занятия класса органистов и давали концерты по вечерам. При этом сами католики орган на службах не использовали, так как с их точки зрения он и установлен был неправильно (у алтаря, тогда как по католическим традициям орган должен располагаться на хорах).

В целом, орган долгие годы был главным предметом спора между католиками и музыкантами. До 3 сентября 2021 года, когда орган уничтожило пламя, а вместе с ним - и предмет "войны".

После пожара католики добились “выселения” из костела органистов. Уже этим летом костел передадут в пользование римско-католической церкви.

Фото костела Святого Николая после первичных ремонтных работ

На фотографиях отремонтированного костела видно, что места для сидений зала органной музыки в нем больше не предполагается. Костел уже не будет использоваться в качестве зала органной музыки. И римско-католическая община решила, что орган в его предыдущем виде восстанавливать не будут.

Однако когда в костеле случился пожар, и неравнодушные меценаты бросились его спасать деньгами, их об этом не предупредили.

“Многие предприниматели быстро и концентрированно объединили усилия по спасению Костела: тогда всего за сутки собрали более 17 миллионов гривен. Это пример того, как бизнес может приносить пользу в сохранении исторического наследия города, и мною двигал именно этот порыв. Да, орган хотелось восстановить и сохранить, потому что его полюбили киевляне и многие гости нашего города”, - объясняет в комментарии “Стране” один из меценатов, СЕО девелоперской компании ​​ENSO Рамиль Мехтиев.

Он пожертвовал на восстановление костела 1 млн грн.

Все первичные противоаварийные работы в Костеле Святого Николая были оплачены за деньги благотворителей. Но для ряда меценатов новость о том, что орган в костеле не будут восстанавливать, стала полнейшим шоком.

К примеру, инвестбанкир Сергей Будкин пожертвовал на ремонт костела около 100 тысяч грн. И теперь считает, что его просто обманули. Будкин возмущен тем, что его не предупредили о планах на реконструкцию костела.

“Пожертвовал бы я деньги на ремонт римско-католического костела в Киеве? Наверняка да, но в данном случае я, честно говоря, чувствую себя немного обманутым, так как я был уверен в том, что я жертвую на восстановление прежде всего органа и зала органной музыки”, - говорит “Стране” Будкин.

Он утверждает, что на этапе сбора средств никто не говорил о том, что здание костела может поменять свой статус, перейти в ведение римско-католической церкви и стать сугубо религиозным сооружением.

“Собственно, народный порыв был направлен на сбор средств на восстановление сгоревшего памятника архитектуры и органа (о чем, собственно, и написал начавший сбор средств бизнесмен Вячеслав Чечеткин), а не на восстановление сгоревшего храма римско-католической церкви”, - отмечает Сергей Будкин.

Для него это принципиальный вопрос: одно дело - жертвовать средства на объект культуры, и совсем другое - на религиозное сооружение.

“Я жертвую деньги вне зависимости от конфессии, деньги нужно жертвовать на благое дело. Меня не волнуют вопросы моей религиозной принадлежности, когда я жертвую музею Бабий Яр на пополнение экспозиции или когда я оставляю деньги на ремонт храма в Иерусалиме, Черновцах или Львове. Но в любом случае есть разница между жертвованием денег на религиозные сооружения, которые (извините за дословное цитирование церковного определения) помогают окормлять паству, и жертвованием на общедоступные и общеинтересные объекты культуры. Второе имеет общенациональный характер, первое часто узкоконфессионально”, - объясняет Сергей Будкин.

Так сейчас снаружи выглядит костел Святого Николая

Другие меценаты, с которыми поговорила “Страна”, также признались, что для них эта новость стала неожиданностью.

“Когда изначально мы выделяли деньги, я лично думал, что они пойдут на реставрацию как костела, так и органа, который сгорел. Я очень удивился, когда узнал, что там не будет органа”, - говорит “Стране” Максим Шкиль, основатель холдинга "MS Capital".

Как и другие крупные бизнесмены, он выделил на реставрацию костела 1 млн грн. Однако на этапе сбора средств, по его словам, меценатов никто не предупреждал о том, что орган восстанавливать и не планируют.

“По поводу использования денег меценатов Минкультом у нас полная прозрачность. Создана рабочая группа, все сметы нам показывают, с нами согласовывалось, что сколько стоит. Тут вопросов нет никаких. А вот что будет с костелом, и что органа там уже не будет - с нами это вообще не обсуждается, с нами никто не советуется. Понятно, что костел в первую очередь уникален своей архитектурой, а орган - это уже второстепенно. Но когда мы выделяли деньги, мы выделяли их в том числе на реставрацию органа. Поэтому мое личное мнение - орган должен сохраниться, его тоже нужно реставрировать”, - считает Максим Шкиль.

Еще один меценат Игорь Никонов, основатель KAN Development, в комментарии “Стране” также заявляет, что рассчитывал на сохранение органа в костеле.

“Костёл - это одно из красивейших зданий Киева, и очень не хотелось бы его потерять. Потому и пожертвовал на реставрацию. Считаю, что происшествие очень громкое и никто не решится злоупотреблять полномочиями. Минкульт должен сделать все от него зависящее. Надеюсь так и будет. Конечно, хотелось бы, чтобы орган был”, - сообщил “Стране” Никонов.

Впрочем, другой меценат Рамиль Мехтиев в комментарии “Стране” утверждает, что планы на будущее костела были давно известны.

“О том, что Костел Св. Николая будет передан в постоянное пользование римско-католической общине, речь шла еще во время сбора средств от бизнес-структур на его восстановление после пожара”, - сообщил Мехтиев “Стране”.

Он не видит проблемы в том, что орган в костеле восстанавливать не будут.

“Лично я не разделяю костел и орган. Для меня важно сохранить то, что дорого Киеву и киевлянам. И это вне политики. Если эти шаги позволят сделать чуть больше добрых дел, то я только "за", - утверждает меценат.

Пока власти думали, орган сгорел

Долгое время единственным препятствием перед передачей костела Святого Николая римско-католической церкве был тот самый орган, который сильнее всего пострадал при пожаре прошлой осенью.

По иронии судьбы, именно орган, по версии следствия, и стал причиной пожара: в нем произошло короткое замыкание.

Орган уже давно нуждался в ремонте, но к работам не приступали из-за неопределенности пребывания Дома органной и камерной музыки в этом здании.

"В Доме должна была уже начаться реставрация внешнего фасада, но шли суды по тендерам, поэтому процесс был отложен. Относительно внутренних работ шли дискуссии между католической общиной и Домом органной музыки, относительно того, как можно пользоваться органом. Представители католической общины считали, что он должен находиться не за алтарем", - заявлял министр культуры Александр Ткаченко.

Как сказал министр, орган был построен именно для того места, где он стоял. Размещать его в другом месте не просто запрещено ввиду закона Об охране культурного и исторического наследия, а еще и крайне опасно.

"Наконец-то была достигнута договоренность и прописана дорожная карта, куда двигаться дальше. Коллектив Национального дома органной и камерной музыки должен был переехать в Дом музыки. К этому существует соответствующий указ президента и решение правительства. Но за год мэрия города Киева не смогла принять решение, где может быть построен Дом музыки. Пока власти города раздумывали, орган сгорел", - констатировал министр.

Так что, воспользовавшись моментом, римско-католическая община решила снова заявить свои права на костел. И на этот раз она своего добилась.

Изначальная идея состояла в том, чтобы отдать здание костела римско-католической церкви города Киева, а зал органной и камерной музыки построить в другом месте - Доме Музыки.

Но где и когда такой зал может появиться - до сих пор не известно. В данный момент место для стройки концертного зала с органом так и не нашли.

Однако уже понятно, что сосуществовать под одной крышей костела парафия римско-католиков и концертный зал Национального дома органной и камерной музыки больше не будет.

Эту информацию уже публично подтвердил юрист Маси Найем. Его юридическая компания "Миллер" представляет группу бизнесменов, которые приняли участие в проекте восстановления костела, и ведет от их имени все коммуникации с Минкультом.

Маси Найем заявил, что на момент сбора средств меценаты не знали об окончательном плане передать костел католической общине.

“Это не предусматривает использование помещения Костела в качестве концертного зала, однако там будут проходить богослужения и, следовательно, предусмотрено иметь не концертный орган. Насколько мне известно, орган не будет восстановлен. Будет установлен не концертный орган”, - сообщил Найем в комментариях под возмущенным постом Сергея Будкина о ситуации с реставрацией костела на Фейсбуке.

При этом он уточнил, что решение о передаче Костела католической общине было принято еще до пожара и пожертвования благотворителей. Об этом говорится в распоряжении Кабмина №1203 от 16 сентября 2020 года.

“Когда благотворители решили спасти костел, мало кто знал об этом решении”, - признал Маси Найем.

Костел Святого Николая будет передан католической общине до 1-го июня 2022 года.

Юрист, представляющий римско-католическую общину, Олег Якимьяк под той же публикацией Будкина прямо заявил, что орган долгое время оставался единственным препятствием для передачи костела католикам.

После пожара это препятствие исчезло. Вместе с самим органом.

Фото костела после пожара

Инструмент при пожаре выгорел дотла и восстановлению не подлежит. А раз так, рассудили в римско-католической церкви, то для концертов все равно нужно покупать новый орган. Так почему бы не разместить его в другом месте?

“Препятствием для передачи костела парафии был орган, который очень сложно и дорого было переместить в другое помещение. А также перемещение творческих коллективов НДОМ. Поиск помещения длился много лет безрезультатно. 16.09.2020 было принято Распоряжение КМУ N1203 о строительстве Дома Музыки, куда отселят НДОМ, и о передаче костела парафии не позднее 2023 года”, - сообщил Олег Якимьяк.

Вплоть до сентября прошлого года, когда произошел пожар, римско-католическая община регулярно забрасывала власть официальными обращениями с просьбами передать костел парафии. В том, что это вообще когда-нибудь случится, у католиков были большие сомнения.

Но 3 сентября 2021 года все изменилось.

“Тогда религиозная община обратилась за немедленной передачей костела в постоянное пользование. В результате этого был подписан меморандум о передаче костела приходу после завершения противоаварийных работ, но не позднее 1 июня 2022 года. Это предполагает заключение соответствующего охранного договора памятника культуры национального значения”, - объяснил Якимяк.

При этом, по его словам, государство остается владельцем костела и будет контролировать его сохранность. И если первые противоаварийные работы осуществляли за счет благотворителей, то уже реставрационные работы в костеле будут профинансированы из госбюджета.

Орган будет. Но не тот и не там

Пока римско-католическая церковь готовится “переезжать” в Костел Святого Николая, Национальный дом органной музыки спешно ищет новое помещение для концертов.

По изначальной задумке, к моменту передачи костела в пользование католической общине для НДОМа должны были построить новое отдельное помещение - Дом Музыки. Но место для строительства так и не нашли. Поэтому НДОМ вынужден сам искать себе новое пристанище для концертов под угрозой “выселения” из костела.

“Сейчас мы инициируем передачу помещения кинотеатра “Киев” из коммунальной в государственную собственность, чтобы его можно было переформатировать под концертный зал и построить орган там. Если получится, даже два зала - большой и камерный. Но для этого нам нужно вместе со специалистами попасть на объект и оценить, возможно ли это сделать технически”, - сообщила “Стране” директор НДОМ Ольга Кононенко.

В данный момент Национальный дом органной музыки находится в стадии переговоров между киевской мэрией и Минкультом.

Здание Костела все еще находится на балансе НДОМ - он и занимается всеми подготовительными проектными работами для комплексной реставрации.

“Сколько подготовительных работ мы успеем провести до лета, когда костел передадут католической общине, пока сказать сложно. Согласно меморандуму между римско-католической парафией и министром культуры, костел должен быть передан им в пользование до 1-го июня. У меня никаких официальных документов на этот счет нет”, - отмечает Ольга Кононенко.

Конфликт за помещение костела между НДОМом и католиками Ольга Кононенко комментирует сдержанно.

“Во всем цивилизованном мире в культовых сооружениях уживаются и религиозные общины, и концертные организации. Я понимаю, что католическая община имеет свои права на костел, и имеет право требовать что-то у государства. Но с другой стороны, мы тоже община - хоть и не религиозная, но творческая. Мы имеем право и защиту по закону - нас не могут выселить из здания, не предоставив помещения взамен. Мы тоже отстаиваем свои интересы. Тут уже дело за властью - решить вопрос правильно, чтобы все стороны получили то, что хотят”, - говорит Ольга Кононенко.

Директор НДОМ также сообщила “Стране”, что уже обсуждала будущее костела и концертной деятельности с представителем римско-католической церкви.

“Меня уверили, что в будущем, когда костел откроется после реставрации, у нас будет возможность проводить там концертную деятельность. Но уже на других условиях, которые мы определим по ходу реставрации”, - добавила Ольга Кононенко.

На вопрос, почему меценатов, которые пожертвовали огромные суммы на восстановление костела и органа, не предупредили о том, что орган восстанавливать не будут, Ольга Кононенко затрудняется ответить.

“И сам благотворительный сбор, и основной месседж, на что именно собирали деньги - это было до моего прихода на должность (8 декабря 2021 года - Ред.), поэтому мне сложно что-либо комментировать. Но мне жаль, что люди, которые хотели помочь именно в восстановлении органа для художественного коллектива, оказались неприятно удивлены. Я не обсуждала этот вопрос с благотворителями, но общалась с Маси Найемом, представителем меценатов, и объясняла ситуацию с невосстановлением органа”, - отмечает Ольга Кононенко.

Как объясняет Ольга Кононенко, католиков не устраивало расположение органа - возле алтаря. Хотя по словам Кононенко, мировая практика подтверждает, что орган может располагаться в разных частях костела, в том числе и в алтарной.

Так или иначе, по мнению директора НДОМ, орган в костеле Святого Николая в будущем появится. Но не такой, как был раньше, и, скорее всего, в другой части здания.

“Костел не может существовать без органа. Даже если костел перейдет в пользование католической общины, все равно рано или поздно встанет вопрос о строительстве нового органа. Католическая община уже определит место, где он должен располагаться”, - отмечает Ольга Кононенко.

Как сообщил в комментарии “Стране” Олег Якимьяк, католическая община в будущем все-таки планирует установить в костеле новый орган. Однако располагаться он будет не там, где сгоревший инструмент (у алтаря), а на хорах - верхняя открытая галерея в костеле.