Здание Дома органной музыки в Киеве, где произошел масштабный пожар, в начале лета следующего года передадут в пользование римско-католического прихода святого Николая.

Об этом сообщает пресс-служба прихода костела на своей странице в Facebook.

"Определена дата передачи костела в пользование приходу св. Николая на 1 июня 2022 года.…Стороны договорились, что Министерство культуры и информационной политики Украины будет способствовать передаче в установленном законодательством порядке в постоянное пользование Религиозной общины помещения костела после завершения противоаварийных работ, но в любом случае не позднее 01 июня 2022 года", - сказано в сообщении.

Напомним, вечером 3 сентября в костеле святого Николая на Большой Васильковской в Киеве начался пожар. Его удалось потушить, но здание довольно серьезно пострадало.

Как рассказали в Минкульте, уникальный орган, расположенный в костеле, после пожара уже не подлежит восстановлению. Причиной пожара стала 40-летняя электропроводка, до которой так и не добралась "Большая реставрация". Как горел костел и что теперь будет с органной музыкой в Киеве подробно разбиралась "Страна".

Также сообщалось, что представители украинского бизнеса готовы выделить около четверти миллиарда гривень на восстановление костела.