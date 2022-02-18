Президент США Джо Байден выступит с заявлением по обострившейся ситуации в Украине в 23.00 (по Киеву). Это его второе заявление по обострению вокруг Украины за три последних дня.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома в пятницу, 18 февраля.

"Президент представит актуальную информацию о наших продолжающихся усилиях по сдерживанию и дипломатии, а также о наращивании РФ военного присутствия на границе с Украиной", - утверждается в обновленном графике главы государства, распространенном пресс-службой Белого дома.

Кроме того, в 21.30 (по Киеву) у Байдена запланирован телефонный разговор "с трансатлантическими лидерами", темой которого также станут "дипломатические усилия и усилия по сдерживанию".

Напомним, что из-за обострения ситуации на Донбассе "ЛДНР" объявили о массовой эвакуации жителей в Россию. Уже сегодня вечером, 18 февраля, из "ДНР" выедут первые автобусы с эвакуированными жителями.

Ранее "Страна" сообщала, что президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что все, что нужно сделать Киеву, - это сесть за стол переговоров с "ЛДНР", и чем раньше это произойдет, тем будет лучше.

Кроме того, Путин поручил организовать экстренную помощь беженцам Донбасса в Ростовской области.

Тем временем, в Минобороны уверяют, что Украина не планирует никаких агрессивных действий на Донбассе.

За развитием событий на Донбассе "Страна" внимательно следит в обновляемом материале.