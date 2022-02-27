Губернатор Харьковской области Олег Синегубов опровергает переговоры мэра Купянска с российскими военными.

"Эта информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

В то же время заявление мэра об этих переговорах было опубликовано на странице Купянского горсовета в сети.

"Мэр провел переговоры с военными Российской Федерации, которые уже зашли на Купянскую территорию.

Сейчас они перемещаются по городу в сопровождении работников отдела полиции. Как заявили представители РФ, их интересует исключительно общественный порядок. Вооруженных сил Украины на территории нашей общины нет", - говорится в сообщении.

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